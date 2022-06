Reçu en audience au Palais : Le président directeur général du groupe Bolloré envisage d'étendre son investissement au domaine agricole.

En visite à Dakar ce 01 Mai 2022, le président directeur général du groupe Bolloré Transport & logistique, Cyrille Bolloré, a été reçu par le président Macky Sall au palais de la République. Au terme de cette audience, l'homme d'affaires français a annoncé la volonté du groupe Bolloré d’élagir son investissement vers d’autres secteurs d’activités au Sénégal, comme celui de l’agriculture. Car pour lui, il est important de créer une marque locale de consommation qui permettrait de produire et de consommer les produits au niveau local. « C’est un nouveau projet qui tient beaucoup à cœur l’ensemble du groupe Bolloré et à ma personne propre. C’est-à-dire un développement de projets agricoles avec des rassemblements de différents fermiers selon des plantations qui pourraient exister dans différentes matières premières et opérer principalement la transformation sur place. Car c’est ce qui est créateur d’emplois et de valeur ajoutée. Je remarque que depuis 10 ans sur ce continent, une grosse partie de denrées ou de matières premières cultivées ici sont envoyées pour être transformées dans d’autres géographies lointaines en Amérique, Europe ou encore les Émirats Arabes Unis pour revenir.



Ce qui dans une période où le transport coûte cher, et où le CO2 est devenu un ennemi de la planète, il me paraît important de pouvoir transformer sur place et créer une marque locale de consommation et une marque qui serait consommée à l’international qui nous permettrait justement d’avoir des produits soutenables. C’est-à-dire développement durable, qui consomme peu et qui participe à la création d’emplois sur ce continent cher à notre cœur et principalement au Sénégal bien évidemment », a souligné le président directeur général du groupe, Cyrille Bolloré.



Pour sa part, le PCA du groupe Bolloré Sénégal, Racine Sy, se réjouit de cette visite du président directeur général du groupe à Dakar. Pour Racine, ce voyage au Sénégal résume l’intérêt que l’homme d’affaire porte sur le Sénégal. « On a eu des échanges empreint de cordialité également et de franchise avec le président de la République Macky Sall. Cyrille a des convictions fortes pour l’Afrique. Je crois aujourd’hui que sa présence ici suffit pour résumer tout l’intérêt qu’il porte à l’Afrique. Ses convictions portent sur le devenir du continent africain. C’est pour ça d’ailleurs qu’aujourd’hui, au-delà des métiers traditionnels du groupe et au-delà de la logistique, je pense qu’il explore d’autres domaines comme l’agriculture que le groupe a déjà eu à explorer dans d’autres pays. Mais aujourd’hui, il veut l’expérimenter au Sénégal et nous avons foi en lui, en tout cas, nous le remercions pour l’intérêt qu’il a toujours porté à l’Afrique et au Sénégal en particulier », s’est réjoui Racine Sy…