Récital du saint coran : Médina Baye bat le record... Le livre saint récité 53.669 fois en trois jours.

Les rideaux sont tombés sur les journées de récital du Saint Coran dans la cité religieuse de Médina Baye. En l'espace de 3 jours, le Coran a été récité 53.669 fois par les guides religieux et leurs talibés.



Comme à l'accoutumée, à l'approche de l'hivernage, la cité religieuse organise des journées de récital du livre saint pour des pluies abondantes et une bonne récolte.



Cette année, la cérémonie de clôture a été présidée par le vice Khalife, Serigne Mahy Ibrahima Niass qui, dans son discours, a prié pour le Sénégal et pour l'éradication du virus en compagnie de l'imam de la grande mosquée, Cheikh Ahmed Tidiane Aly Cissé...