Recep Tayyip Erdogan recevant le PM Ousmane Sonko : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase »

« Ce fut un grand plaisir d'accueillir dans notre pays mon cher frère Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui joue un rôle clé sur le continent africain », a déclaré le président Turc qui se réjouit de la signature de documents dans le cadre du renforcement de la coopération avec le Sénégal. Lors de cette visite officielle du premier ministre en Turquie, Erdogan a annoncé un montant important : « Nous souhaitons porter notre volume d'échanges à 1 milliard de dollars dès la première phase. Les entreprises turques ont mené à bien de nombreux projets contribuant aux objectifs de développement du Sénégal », a expliqué le président Erdogan qui rassure de son implication dans la nouvelle vision du Sénégal.



« Sénégal 2050 : Nous sommes prêts à partager l'expérience de nos entreprises avec nos amis sénégalais dans le cadre du Programme national de transformation. Aujourd'hui, nous avons également évalué les mesures communes qui peuvent être prises pour lutter contre la sécurité, l'industrie de la défense et le terrorisme », a t-il précisé.

