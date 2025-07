Rebeuss : Les mots forts de Moustapha Diakhaté – "Je ne suis demandeur ni preneur d’aucune liberté provisoire. Je préfère mourir en prison que de…"

Le procès de Moustapha Diakhaté, ancien président de groupe parlementaire, a été renvoyé à ce mercredi 23 juillet. Profitant de l'occasion, il a adressé un message poignant à ses avocats, amis et proches depuis sa détention.



"Je remercie mon avocat Me El Hadj Diouf pour sa disponibilité et sa combattivité. Toutefois, je ne suis demandeur ni preneur d’aucune liberté provisoire", a martelé Moustapha Diakhaté. Il semble se résigner à son sort, considérant qu'il est victime d'une profonde injustice.



"Je préfère mourir en prison que de participer à donner un vernis juridique à une prise d’otage politique, avec la complicité de magistrats carriéristes et soumis," a-t-il confié. Poursuivant, il a invité ses parents, proches et amis "à s’abstenir de demander une autorisation de visite à mes ravisseurs du parquet de Dakar."



Ces déclarations traduisent la position ferme de Moustapha Diakhaté face à sa situation judiciaire, qu'il perçoit comme une manœuvre politique.