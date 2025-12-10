Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

En réponse à sa consœur Me Aïssata Tall Sall, Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur a tenu à réaffirmer son approche calme et réfléchie des problèmes. Me Bamba Cissé souligne son engagement envers les petits commerçants et les couches populaires, et met l'accent sur l'importance de la citoyenneté et de la responsabilité partagée. Me Bamba Cissé affirme lors de son intervention devant les députés, être du côté du bas peuple et des petits commerçants en rappelant « ne pas être en position d’imposer quoi que ce soit par la force. »



Des propos qui semblent être une réponse politique marquant une distance à la fois par rapport à sa destinataire Aïssata Tall Sall qu’il connaît bien pour avoir partagé avec elle le barreau. et par rapport aux méthodes politiques classiques, tout en réaffirmant son attachement à une base populaire et à une relation exigeante et réciproque entre l’État et les citoyens.