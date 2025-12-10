Me Bamba Cissé répond à Me Aïssata Tall Sall: « Vous me connaissez calme et réfléchi… »

En réponse à sa consœur Me Aïssata Tall Sall, Me Bamba Cissé, ministre de l’intérieur a tenu à réaffirmer son approche calme et réfléchie des problèmes. Me Bamba Cissé souligne son engagement envers les petits commerçants et les couches populaires, et met l'accent sur l'importance de la citoyenneté et de la responsabilité partagée. Me Bamba Cissé affirme lors de son intervention devant les députés, être du côté du bas peuple et des petits commerçants en rappelant « ne pas être en position d’imposer quoi que ce soit par la force. »
Des propos qui semblent être une réponse politique marquant une distance à la fois par rapport à sa destinataire Aïssata Tall Sall qu’il connaît bien pour avoir partagé avec elle le barreau. et par rapport aux méthodes politiques classiques, tout en réaffirmant son attachement à une base populaire et à une relation exigeante et réciproque entre l’État et les citoyens.
Des propos qui semblent être une réponse politique marquant une distance à la fois par rapport à sa destinataire Aïssata Tall Sall qu’il connaît bien pour avoir partagé avec elle le barreau. et par rapport aux méthodes politiques classiques, tout en réaffirmant son attachement à une base populaire et à une relation exigeante et réciproque entre l’État et les citoyens.
Autres articles
-
Communique du conseil des ministres du Jeudi 11 Décembre 2025
-
CAN Maroc 2025 : La FSF annonce la publication de la liste des 28 Lions ce samedi
-
Budget Justice 2026 : 81 milliards pour tout réparer ? Budget en baisse, défis immenses et urgences persistantes — surpopulation carcérale et manque de magistrats en tête
-
Abdou Mbow au ministre Yassine Fall: « Chez vous, la justice est une illusion… »
-
Rufisque : Interpellation de sept hommes soupçonnés d’actes homosexuels dans un appartement aux Almadies 2