Réaction de la mère d'un des 5 commandos disparus : "J'attends le retour de mon fils" (Siré Sambou)

La direction de l'Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) avait annoncé, ce samedi 6 janvier 2024, la disparition de cinq commandos de la Marine Nationale sans donner plus de précisions sur leurs identités. Momar Sambou serait l'un d'eux.



Siré Sambou qui est la mère de Momar Sambou, en a fait la révélation. Originaire de Thionck Essyl, Mme Sambou refuse d'accepter l'évidence. Sur les ondes de la Rfm, Siré Sambou attend avec foi, le retour de son fils bien-aimé.



"Il avait l'habitude de m'appeler à chaque fois qu'il finissait son travail. Souvent, il m'expliquait qu'il était occupé. (...) Il m'aidait beaucoup, j'ai une progéniture à l'entretien de laquelle, il contribuait grandement", témoigne la mère du commando-marin.



"Ma famille n'est pas au courant de la nouvelle, je n'ai rien dit à personne. Je fais des va-et-vient et quand on me demande ce qui se passe, je dis que "je ne me sens pas bien. J'attends qu'on me donne des informations précises", a -t-elle indiqué.

Toutefois, Siré Sambou souhaite que les autorités compétentes retrouvent son fils et qu'elles le ramènent chez elle, quoi qu'il en soit.

Pour rappel, depuis vendredi dernier, cinq membres des commandos de la Marine nationale sont portés disparus. Ils faisaient partie de l’équipage du Walo, un patrouilleur engagé dans une opération visant à intercepter un navire suspecté de trafic de drogue au large de Dakar. Au cours de cette intervention, les suspects auraient délibérément fait chavirer leur embarcation après que les commandos en ont pris le contrôle.