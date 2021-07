Rappel à Dieu de Awa Diop : Macky Sall rend hommage à une libérale « généreuse et loyale »

Le Chef de l’État Macky Sall a rendu hommage à Awa Diop, ancienne Présidente des femmes libérales rappelée à Dieu hier. Également ancienne députée, Awa Diop fut ancienne ministre déléguée auprès du Premier ministre Macky Sall.

" Je rends hommage à une femme libérale engagée, généreuse et loyale et présente mes condoléances émues à sa famille, au Pdt Wade et au PDS. Paix à son âme ", a tweeté Macky Sall...