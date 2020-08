Rapatriement : Les dépouilles des 5 victimes de l’incendie de Denver sont bien arrivées à Dakar.

Au moment où ces lignes sont écrites, les dépouilles des 5 victimes de l'incendie de Denver sont bien arrivées à Dakar comme prévu aux environs de 21h30.



La famille Ndiol, les proches et le Directeur des Sénégalais de l'extérieur François Amadou Gaye, représentant l'État du Sénégal, sont à l'accueil.

Le tout dans un climat très sobre. Après 21 jours d’attente, dans la tristesse et la douleur, les dépouilles de Djibril Diol, de son épouse et de leur bébé, tout comme celles de Coumba et sa fille sont enfin livrées à leur famille qui pourra désormais faire son deuil.



Pour rappel, l'enterrement est prévu demain au cimetière de Yoff après la levée du corps à l’hôpital Principal de Dakar.