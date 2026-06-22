Norvège vs Sénégal : Haaland, Ødegaard et Sørloth conduisent le onze norvégien

La Norvège a dévoilé son onze de départ pour affronter le Sénégal avec ses principales stars au rendez-vous. Emmenés par Erling Haaland en attaque et Martin Ødegaard au milieu de terrain, les Norvégiens comptent confirmer leur bon début de compétition. Solide et ambitieuse, cette équipe dispose de nombreux atouts offensifs capables de mettre en difficulté n'importe quelle défense. Face à cet adversaire redoutable, les Lions devront livrer un grand match pour espérer décrocher un résultat positif.
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