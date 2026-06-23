Réaction de Sadio Mané après la défaite contre la Norvège : « On a encore une petite chance... »

Malgré la déception du match perdu hier face à l'équipe de la Norvège, le joueur Sadio Mané garde toujours espoir. En effet, il appelle à la remobilisation afin de gagner le prochain match parce qu’il y’a encore une petite chance.

Touché par la défaite, Sadio Mané confirme la frustration du groupe, « on est tous déçus, on est rentré sur le terrain avec le cœur, pour gagner ce match. Malheureusement le Dieu du football n’était pas avec nous ce soir, la Norvège a eu sa victoire, on les félicite et quant à nous on va essayer de se remobiliser le plutôt possible dès ce soir et on essaye de préparer le match prochain »

Pour lui, tout n’est pas perdu. « Je pense qu' on a encore une petite chance », lâche-t-il.

Pour se qualifier, il pense que l’essentiel, « c’est de se remobiliser le plus tôt possible, dès ce soir. Le temps est le meilleur juge ».