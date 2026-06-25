Affaire « Diodio Baabel » : l’actrice condamnée à deux ans de prison dont deux mois ferme, ses coprévenus relaxés

Le tribunal a rendu sa décision dans l’affaire visant Mame Diarra Diop, plus connue sous le nom de « Diodio » dans la série Baabel. Selon L’observateur, la jeune actrice et influenceuse a été condamnée à deux ans d’emprisonnement dont deux mois ferme. Ses deux coprévenus ont, eux, été relaxés au bénéfice du doute.


Affaire « Diodio Baabel » : l’actrice condamnée à deux ans de prison dont deux mois ferme, ses coprévenus relaxés
 
Une vidéo virale à l’origine de l’affaire
 
L’affaire « Diodio Baabel » a éclaté après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo devenue virale. Dans cette séquence, la jeune artiste apparaissait en train de manipuler et d’inhaler une substance suspecte. Alerté par l’ampleur prise par la vidéo, le procureur s’est autosaisi du dossier.
 
L’enquête a été confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar. Les investigations ont ensuite conduit à l’interpellation de Mame Diarra Diop et de deux autres personnes présentées comme ses coprévenus.
 
À la barre, l’actrice nie toute consommation de drogue
 
Devant le tribunal, Mame Diarra Diop a rejeté les accusations de consommation de drogue. Selon L’observateur, elle a expliqué que l’affaire serait partie de la perte de son téléphone portable. Elle dit avoir emprunté l’appareil d’une connaissance pour réaliser une séance publicitaire et réinstaller son compte Snapchat.
 
D’après sa version, la vidéo aurait été filmée à son insu par le propriétaire du téléphone, avant d’être oubliée. Elle affirme que la séquence n’a refait surface que trois mois plus tard, lorsqu’elle a été diffusée sur les réseaux sociaux.
 
Une arrestation contestée devant le tribunal
 
La prévenue a également livré sa version sur les conditions de son arrestation. Elle soutient avoir été surprise dans son nouvel appartement par les gendarmes. Selon elle, les enquêteurs auraient forcé la porte de la salle de bain alors qu’elle s’y trouvait nue.
 
Cette version a été contestée à l’audience par le président du tribunal. Celui-ci a rappelé que les enquêteurs avaient déclaré avoir frappé à la porte de l’appartement pendant près de deux heures sans obtenir de réponse.
 
Tout au long de l’audience, la prévenue a été confrontée à plusieurs déclarations consignées dans le procès-verbal d’enquête. Le magistrat lui a notamment rappelé qu’elle aurait précédemment affirmé que la poudre blanche retrouvée dans l’appartement était du « sel chinois », ce qu’elle a nié à l’audience.
 
Une cigarette électronique évoquée par la prévenue
 
Mame Diarra Diop a reconnu être la personne visible dans la vidéo, mais elle a contesté toute consommation de drogue. Elle a soutenu qu’elle fumait simplement une cigarette électronique.
 
Visiblement embarrassée, elle a présenté ses excuses à la juridiction. Mais ses explications n’ont pas suffi à écarter toutes les charges retenues contre elle.
 
Les coprévenus contestent leur implication
 
Les deux autres prévenus ont également nié les faits. Talla Diop, chauffeur de taxi âgé de 37 ans, a expliqué qu’il se trouvait dans l’appartement uniquement pour aider Mame Diarra Diop à déménager ses effets personnels. Il affirme s’être assoupi dans une chambre lorsque les gendarmes sont intervenus.
 
Babacar Diène, technicien en génie civil, a pour sa part indiqué s’être rendu sur place pour discuter d’un projet d’acquisition foncière à Tivaouane Peulh. Il soutient avoir été intercepté par les enquêteurs alors qu’il quittait les lieux.
 
Tous deux ont nié avoir consommé la moindre substance illicite.
 
Le parquet évoque un appartement transformé en lieu de consommation
 
Dans son réquisitoire, le procureur a dressé un tableau beaucoup plus sombre. Selon lui, l’appartement était transformé en lieu de consommation. Il a fait état de la découverte de résidus de cocaïne, d’un gramme de chanvre indien et de plusieurs bouteilles contenant un liquide suspect.
 
D’après le parquet, les analyses effectuées sur les scellés confirmaient l’usage de produits stupéfiants. Le ministère public avait requis contre les trois prévenus une peine de deux ans d’emprisonnement dont six mois ferme.
 
Les avocats plaident la relaxe
 
La défense a contesté les accusations. Me Daouda Ka, avocat de Babacar Diène, a estimé que l’affaire avait pris des proportions excessives. Selon lui, l’enquête n’avait pas permis d’établir l’existence d’une association de malfaiteurs.
 
Les avocats de Talla Diop ont également demandé la relaxe pure et simple, soutenant qu’aucun élément matériel ne permettait de lier leur client aux infractions poursuivies.
 
De son côté, Me Amadou Danfakha, avocat de Mame Diarra Diop, a dénoncé des conclusions hâtives sur la nature de la substance visible dans la vidéo.
 
Le verdict : deux mois ferme pour « Diodio », relaxe pour ses coprévenus
 
Après plus de deux heures de débats, le tribunal a rendu sa décision. Mame Diarra Diop a été relaxée des chefs d’association de malfaiteurs et d’incitation à l’usage de drogue, mais reconnue coupable pour le surplus.
 
Elle a été condamnée à deux ans d’emprisonnement dont deux mois ferme. Babacar Diène et Talla Diop ont été relaxés au bénéfice du doute.
 
Selon L’observateur, un mineur également cité dans cette affaire fait l’objet d’une procédure distincte devant le tribunal pour enfants.
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Jeudi 25 Juin 2026
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