Réaction après la défaite des lions : « Je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs » (Kalidou Koulibaly)

Après la défaite des lions face à l’équipe de Norvège, le capitaine Kalidou Koulibaly a réagi. Ce dernier a assumé sa part de responsabilité tout en gardant confiance pour le dernier match.

Le défenseur de Al Hilal FC n’a pas mâché ses mots « Non comme je l’ai toujours dit, le football de haut niveau c' est des détails, c’est l’équipe qui fait le moins d’erreurs qui gagnera. Aujourd’hui, je pense que j’ai fait beaucoup d’erreurs et c’est vraiment dommage. Perdre un match comme ça, c’est dommage surtout à la coupe du monde »



Pour lui, l’exigence est d’une nécessité à ce stade de la compétition. « On sait que le niveau de la coupe du monde est très élevé donc on n’a pas droit à l’erreur. Aujourd’hui, on en a fait trop pour pouvoir gagner ce match. Courir après le score, c’est très difficile ».

Cependant, il a salué l’état d’esprit du groupe : « Mentalement l’équipe a bien réagi quand même. Malgré ça, il y’ avait cette énergie que les joueurs ont tout fait pour essayer de faire match nul, on ne l’a pas fait ».



S’agissant de sa sortie prématurée, Koulibaly s’est montré fair-play : « si le coach a décidé de me sortir, c’est qu’il a le droit. Il a vu que je n’étais pas entrainé et c’est totalement normal. Après ça fait partie du football ».

En ce qui concerne le prochain match contre l’Irak, le capitaine considère qu’il ne faut pas baisser les bras, « Maintenant, il faut y croire jusqu’à la fin. On va faire un gros match inchallah contre l’Irak. On va essayer de gagner le match ».

Toutefois, le capitaine reste confiant « il faut juste gagner le dernier match. Il faut juste y croire jusqu’à la fin ».