JOJ Dakar 2026 – Cécile Faye : « Aucun Sénégalais ne doit dire qu'il n'a pas été associé aux JOJ... »


JOJ Dakar 2026 – Cécile Faye : « Aucun Sénégalais ne doit dire qu'il n'a pas été associé aux JOJ... »
Mbour a accueilli ce lundi la célébration de la Journée olympique, marquant la clôture de la Semaine olympique organisée dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Une étape importante dans la tournée nationale de sensibilisation menée par le Comité d'organisation.
Au micro de Dakaractu Mbour, la secrétaire générale du Comité d'organisation des JOJ, Cécile Faye, a rappelé la portée symbolique du 23 juin, date anniversaire de la création du mouvement olympique en 1894.
« Aujourd'hui, partout dans le monde, les pays célèbrent cette journée pour promouvoir les valeurs de l'olympisme que sont l'excellence, l'amitié et le respect. Nous voulons transmettre ces valeurs à nos enfants afin de contribuer à bâtir un monde de paix », a-t-elle déclaré.
Revenant sur le choix de Mbour pour accueillir cette activité, Cécile Faye a expliqué que cette étape répond à une volonté d'inclure toutes les populations dans la dynamique des JOJ.
« Nous faisons le tour du Sénégal parce que nous ne voulons pas qu'un seul Sénégalais puisse dire : "Je n'ai pas été associé aux JOJ". C'est pourquoi nous essayons de toucher toutes les régions et toutes les villes. Mbour est une étape importante, d'autant plus que Saly fait partie des sites qui accueilleront des compétitions. »
À quelques mois de l'ouverture des Jeux, elle a lancé un appel à la mobilisation générale.
« Les JOJ sont une organisation pour nous tous. Tous les Sénégalais doivent mettre la main à la pâte pour contribuer à leur réussite. Nous sensibilisons particulièrement les jeunes, car ce sont eux qui accueilleront leurs homologues venus des quatre coins du monde. Nous voulons qu'ils soient prêts à représenter dignement le Sénégal. »
Présent à la cérémonie, le deuxième adjoint au maire de Mbour, Bayati Babou, a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement de la municipalité aux côtés du Comité d'organisation.
Selon lui, même si Mbour n'est pas un site officiel de compétition, la ville entend pleinement participer à la réussite des JOJ en mettant en avant ses infrastructures, sa richesse culturelle et son potentiel touristique.
« L'olympisme, ce n'est pas seulement le sport. C'est aussi l'excellence, l'amitié, le respect et la culture. Mbour compte jouer toute sa partition afin que cette fête mondiale soit également une réussite pour notre territoire », a-t-il conclu.
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Mardi 23 Juin 2026
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