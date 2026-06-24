Mondial 2026: « Édouard Mendy blessé au genou est incertain pour la suite du Mondial » (FSF)


Mondial 2026: « Édouard Mendy blessé au genou est incertain pour la suite du Mondial » (FSF)

Le gardien international sénégalais Édouard Mendy s’est blessé au genou gauche lors de la rencontre face à la Norvège, disputée le lundi 22 juin 2026, a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) dans un communiqué.

 

Les premiers examens médicaux effectués par le staff de la sélection nationale ont conduit à déclarer le portier indisponible pour le prochain match des Lions. Des soins appropriés ainsi que des examens complémentaires sont actuellement menés afin de préciser la nature de la blessure et de statuer sur la suite de sa participation à la compétition.

 

La FSF a adressé ses vœux de prompt rétablissement à Édouard Mendy, espérant le revoir rapidement sur les terrains.



Mercredi 24 Juin 2026
Dakaractu



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