FOOTBALL - Lettre ouverte à Kalidou Koulibaly et à Idrissa Gana Gueye : Hommage à deux lions au cœur immortel. (Mamadou Moustapha Mbaye - Journaliste DakarActu)


FOOTBALL - Lettre ouverte à Kalidou Koulibaly et à Idrissa Gana Gueye : Hommage à deux lions au cœur immortel. (Mamadou Moustapha Mbaye - Journaliste DakarActu)
Messieurs,

C’est avec une plume trempée dans l’encre de la reconnaissance et de l’admiration que je m’adresse à vous, en ce jour où nos cœurs de Sénégalais battent encore au rythme de vos exploits et de votre abnégation. Cette lettre n’est pas un simple message ; c’est un cri du peuple, une vague d’émotions venue des profondeurs de notre terre ancestrale, pour dire merci, pour célébrer, pour pleurer peut-être aussi, mais surtout pour honorer deux géants qui ont porté si haut les couleurs de la patrie.


À toi, Kalidou Koulibaly, le roc inébranlable, le capitaine au regard de braise.

Tu aurais pu, comme tant d’autres, embrasser une autre nation, caresser les rêves dorés des sélections européennes. L’Italie t’a vu grandir, la France t’a convoité, et Deschamps lui-même, dit-on, a songé à te parer du coq gaulois. Mais toi, fils de la Téranga, tu as choisi l’orgueil d’être un Lion, plutôt que la facilité d’être un coq. Et par ce choix, tu as permis à tout un peuple de trôner sur le toit de l’Afrique, de rêver plus grand que nos savanes, de toucher du doigt l’étoile qui brillait au-dessus de nos stades.

Deux matches jugés imparfaits ? Qu’importe, Kali ! Le temps efface les chiffres, mais il grave les âmes. Souviens-toi de ces nuits magiques au Maroc, il y a six mois, où ta stature de colosse a fait plier les attaques les plus redoutables, où ton cri de ralliement a électrisé des millions de poitrines. Ton palmarès est éloquent, certes – Supercoupe d’Italie, Coupe d’Italie, finaliste malheureux en 2019, puis vainqueur en 2021 face à l’Égypte, sacre suprême qui a scellé ta légende. Mais au-delà des trophées, c’est ton cœur de capitaine, ta fierté de Sénégalais, qui resteront gravés dans nos mémoires. Tu as été le rempart, le phare, le frère aîné qui ne flanche jamais. Merci, Kali, d’avoir fait de nous une nation debout.


À toi, Idrissa Gana Gueye, le petit par la taille, l’immense par le talent et par l’âme.

Petit gabarit, mais quel tempérament ! Gana, c’est le Sénégal tout entier qui te rend hommage à travers ma plume. Revenir de blessure avec ton médecin personnel, refuser d’abandonner tes petits frères alors que ton corps te criait grâce, forcer le destin pour être présent à ce rendez-vous mondial – cela ne s’invente pas, cela se vit, cela se vibre. Tu as tenu la dragée haute aux Français, aux Norvégiens, à tous ceux qui doutaient de toi, avec une abnégation qui force le respect.

Ton palmarès est déjà celui d’un monument : trois titres de champion de France, deux Coupes d’Afrique des nations (2021 et 2025), plus de 130  sélections, trois Coupes du monde. Mais ce que nous retiendrons, Gana, ce n’est pas la litanie des statistiques, c’est cette rage tranquille, cette humilité guerrière, ce sourire d’enfant quand tu enfiles le maillot vert, jaune et rouge. Malgré le manque de compétition, malgré la fatigue, tu as su être là, toujours là, comme un phare dans la tempête. Merci, Gana, d’avoir porté nos espoirs sur tes épaules frêles mais si solides.


À vous deux, les Lions, les frères, les héros.

Nous pouvons imaginer vos chagrins après ces éliminations cruelles, ces moments où le ballon semble vouloir se jouer de la volonté des hommes. Mais vous êtes de grands sportifs, et les grands sportifs ne pleurent pas leurs défaites ; ils les transforment en promesses pour les lendemains qui chantent. Vous avez rempli vos missions, au-delà de tout ce que nous aurions pu exiger. Vous avez répondu à l’appel de la patrie, non pas une fois, mais toujours, inlassablement.

Alors, au nom de ce peuple qui vous a vus grandir, pleurer, sourire, et combattre, recevez ces mots comme un satisfecit . Que votre exemple inspire des générations de jeunes Sénégalais à croire en leurs rêves, à ne jamais renoncer, à porter haut le flambeau de l’excellence et du patriotisme.

Merci, Kalidou. Merci, Gana. Pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous êtes. Le Sénégal vous aime, et l’Afrique vous salue.

Avec respect, admiration et infinie gratitude.

Mamadou Moustapha MBAYE (Un Sénégalais reconnaissant).
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Mercredi 24 Juin 2026
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