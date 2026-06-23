Idrissa Gana Gueye : « Rien n’est encore fini. Il faut faire ce qu’il faut pour le dernier match... »

Alors que les sénégalais sont pessimistes sur le prochain match contre l'Irak, le joueur Idrissa Gana Guèye estime qu’il est très tôt de tirer les conclusions. A quelques jours du dernier match, il appelle à l’union et au sacrifice « Rien n’est encore fini ».

Selon lui, la différence qu’il y’a entre le mois de janvier et le mois de juin est saisissante tout en affirmant de façon simple « C’est qu’on gagnait, aujourd’hui on n’arrive pas à gagner des matchs. Donc, c’est ça la différence »



Il révèle que l’analyse revient au staff puisque, dit-il, « Je pense que c'est le rôle du Staff, de bien analyser le match et de prendre des décisions. Nous, on est des joueurs, on est sur le terrain, on est prêts à tout donner sur le terrain, à se sacrifier pour notre équipe »

Et de conclure en ses termes : « Maintenant voilà, en ce moment ça ne marche pour nous et l’heure n’est pas au bilan. Rien n’est encore fini. Il faut faire ce qu’il faut pour le dernier match pour espérer une qualification ».