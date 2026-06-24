SODAV : 677 millions FCFA collectés et plus de 429 millions redistribués aux ayants droit en 2025

À la veille de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) a présenté à la presse les résultats de son exercice 2025. L’occasion pour ses responsables de mettre en avant les performances enregistrées, tout en revenant sur les défis auxquels le secteur reste confronté.



Selon les chiffres dévoilés, la SODAV a collecté plus de 677 millions FCFA en 2025 et redistribué plus de 429 millions FCFA aux ayants droit. « Plus des deux tiers des sommes perçues ont été reversés aux créateurs », a souligné le directeur-gérant Aly BATHILY , qui estime que ces résultats traduisent le respect des règles de gouvernance en matière de gestion collective.



Le nombre de membres a également connu une progression, atteignant 13 035 adhérents au 31 décembre 2025. Plus de 88 000 œuvres sont aujourd’hui enregistrées auprès de la société.



La présidente du Conseil d’administration Ngoné NDOUR a, de son côté, mis en avant l’avancement du projet de construction du nouveau siège de la SODAV. Prévue initialement en marge de l’Assemblée générale, son inauguration a été reportée en raison de retards dans les travaux. La livraison du bâtiment est désormais attendue avant la fin de l’année.



Au-delà des résultats financiers, la SODAV revendique une modernisation de ses outils de gestion à travers la digitalisation de ses procédures et l’interconnexion de son répertoire avec des bases de données internationales.



Les responsables de la société ont toutefois insisté sur les difficultés qui freinent encore son développement. Parmi elles figure la non-application de la rémunération pour copie privée au Sénégal. Un manque à gagner important pour les créateurs, selon Aliou Billy, qui appelle les autorités à accélérer la mise en œuvre de ce mécanisme déjà appliqué dans plusieurs pays.



La question des droits voisins a également été évoquée. Le directeur-gérant estime que les artistes-interprètes et les producteurs doivent bénéficier d’une rémunération plus importante afin de mieux valoriser leur contribution à l’industrie culturelle.



Par ailleurs, la SODAV fait face à des créances estimées à environ 655 millions FCFA dues par différents usagers, notamment des radios, télévisions et autres exploitants d’œuvres.



L’Assemblée générale extraordinaire prévue ce jeudi examinera également une révision des statuts et du règlement intérieur de la société. Une réforme qui, selon les responsables, vise à renforcer davantage la gouvernance et l’efficacité de l’institution.