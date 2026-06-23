Birame Souleye Diop saisit la DSC : une plainte contre X pour fausses nouvelles et diffamation

L’affaire se joue désormais sur le terrain judiciaire. D’après Libération, Birame Souleye Diop, ancien ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a saisi la DSC, la Division spéciale de cybersécurité.



La plainte a été déposée contre X, par l’intermédiaire d’un cabinet d’avocats. Elle vise des faits présumés de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation.



Selon les éléments rapportés par Libération, l’ancien ministre affirme avoir été informé de la publication, sur les réseaux sociaux, d’un texte contenant des propos dirigés contre lui.



Dans sa plainte, Birame Souleye Diop soutient que ces propos portent atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité.



Le contenu exact du texte incriminé n’est pas reproduit dans l’article, mais le journal indique que des captures du texte en question ont été versées au dossier.