Ordre national du Lion : Awadi et Duggy Tee élevés au grade d’officier

Le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose, a été le lieu où s’est tenue ce mercredi, la cérémonie de réception et de remise d’insignes dans les ordres nationaux au titre de l’année 2026.







Sous la présence du comité de la Grande Chancellerie de l’Ordre national du Lion, l’événement a enregistré la distinction de plusieurs personnalités et dans divers secteurs et domaines différents.







Parmi les personnalités honorées figurent deux précurseurs du hip-hop sénégalais. Membres fondateurs du groupe Positive Black Soul, Didier Awadi a été élevé au grade d’officier de l’Ordre national du Lion, une reconnaissance qui consacre des décennies d’engagement artistique et citoyen. Rappeur pionnier et voix engagée sur les questions politiques et sociales du continent, il s’est imposé au fil des années comme l’une des figures de référence de la musique urbaine sénégalaise et africaine. À ses côtés, Amadou Barry, plus connu sous le nom de Duggy Tee, a lui aussi reçu cette distinction. Co Fondateur de Positive Black Soul aux côtés d’Awadi, il a contribué à faire connaître le rap sénégalais à l’international dès les années 1990, posant les bases d’un mouvement qui a profondément marqué la scène musicale du pays.

