Quand Ousmane Sonko révélait sa stratégie pour la présidentielle et le projet PASTEF avant sa détention

Ousmane Sonko invite ses militants à privilégier le projet et sa réussite autour du candidat qu'il aura à choisir pour la souveraineté et le panafricanisme.

« Si j’ai décidé de faire plusieurs vidéos, c’est pour anticiper sur d’éventuelles situations que nous risquons de vivre dans les jours à venir. Nous sommes bien informés de ce qui se passe. Ils envisagent de nous arrêter et de nous maintenir en prison jusqu’à ce que l’élection soit derrière nous », a déclaré Ousmane Sonko dans cette première vidéo. Il les avait enregistrées lors de cette période où il était barricadé et surveillé chez lui à la cité Keur Gorgui. Dans cette première partie où il décrit la stratégie à adopter même en prison, Ousmane Sonko déroule : « L’objectif n’est pas seulement de nous empêcher de participer à l’élection présidentielle. Mais également, de dissoudre notre parti, Pastef. Ils (Macky Sall et son régime) comptent nous éliminer de la course à la présidence, rayer notre parti de l’espace politique, mais empêcher de faire adhérer les sénégalais à notre projet. Nous avons décidé d’anticiper… », ajoutera le leader de l’Ex-Pastef qui, « au moment où il enregistrait la vidéo, n’était pas encore détenu à Sébikhotane, encore moins à Cap Manuel.Cette première vidéo est aussi, l’occasion pour Ousmane Sonko, de décliner l’avenir de Pastef et la stratégie à adopter dans l’avenir. « Le régime actuel, selon les informations que j’ai reçues, fait tout pour me mettre en prison. Mais nous, en tant que patriotes, nous devons résister et nous battre », dira Ousmane Sonko en précisant que la stratégie doit être de mise devant Macky Sall et ses hommes. « Un combat doit être réfléchi, affiné. Nous devons mettre en avant la réflexion pour aboutir à nos fins… Macky Sall a juré de m’éliminer de la présidentielle car il pense que c’est moi qui l’ai empêché de briguer un troisième mandat. Il me tient pour responsable… », révèle Ousmane Sonko dans cette capsule.L’option est claire pour le patron du parti dissous qui, lors de la vidéo d’alors, peaufinait sa stratégie après avoir été informé qu’il y’avait des manigances pour l’écarter. Ainsi, il ne fallait pas seulement penser que Pastef s’articule autour d’une seule personne, mais d’un projet. « Je ne vous ai jamais dit que je suis la seule constante, les autres des variantes. Ce qui est important, c’est de faire passer le projet. Nous allons atteindre une période où le projet n’aura besoin que d’un passeur. Par conséquent, avec la barrière du régime, il nous faut un passeur et cela doit se faire en 2024. C’est vrai que Sonko est important pour le projet, mais il n’est pas indispensable. Sinon le projet n’aura pas atteint son objectif », notera le président des patriotes du Pastef.Mais ce qui est aussi à noter après avoir lu la vidéo, c’est que Ousmane Sonko avait décliné sa stratégie pour le parrainage avec le mandat donné aux alliés et au candidat Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko le dira clairement : « Nous pourrons permettre à certains de nos alliés d’aller faire leurs collectes de parrainage. Certains qui ont décidé d’être candidat m’ont appelé pour m’informer de leur décision. J’étais favorable. Il nous a fallu plusieurs options pour cette stratégie. Donc, on peut dire que le projet a réussi car, nous avons multiplié les candidatures… », décline le maire de Ziguinchor qui donne deux options pour le choix définitif du candidat de Pastef.