Qualification Mondial 2026 : Gana Guèye tire un bilan satisfaisant des deux rencontres contre le Soudan et le Togo

Après la victoire du Sénégal face au Togo (2-0), le milieu de terrain des Lions, Idrissa Gana Guèye, a dressé un bilan positif des deux matchs de qualification, notamment celui contre le Soudan.



Interrogé sur les performances en demi-teinte de l’équipe, Gana Guèye explique cette baisse de régime par le changement de sélectionneur et de staff technique, le manque de temps de travail ainsi que l’intégration de nouveaux joueurs.



Concernant l’éventuel renouvellement générationnel dans l’équipe nationale, le « vétéran » botte en touche et affirme que les anciens, à savoir Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, ont encore beaucoup à apporter aux Lions. Une déclaration qui confirme sa détermination à continuer de servir le Sénégal, malgré la montée en puissance des jeunes talents.