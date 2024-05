Qualification Mondial 2026 : Aubameyang sort de sa "retraite" internationale et réintègre l'équipe nationale

L'entraîneur Thierry Mouyouma a dévoilé aujourd'hui sa liste de 28 joueurs en vue des prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Parmi les joueurs de renom qui font leur retour tant attendu pour la trêve internationale du mois de juin, on compte Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait annoncé sa "retraite" internationale il y a un an.



Les équipes africaines se disputeront les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Pour les "panthères noires", un défi de taille les attend le 7 juin prochain contre la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, et face à la Gambie le 10 juin.



Il convient également de noter la présence de Mario Lemina, ainsi que celle de son jeune frère Noha Lemina, qui a finalement opté pour le Gabon.