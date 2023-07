Qualification CAN Féminine 2024 : Les Lionnes tombent sur le Mozambique !

C’est au Maroc, précisément à Rabat, que le tirage au sort du premier tour qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique féminine de football, s’est déroulé ce jeudi. Les joueuses sénégalaises sont tombées sur le Mozambique.

Un adversaire assez coriace malgré son inexpérience (aucune participation en phase finale de CAN.) Les Lionnes affronteront les Mozambicaines au Sénégal pour le premier acte avant de se rendre à Maputo.

Un résultat favorable à l’issue de ce premier tour permettrait au Sénégal d’aller disputer une nouvelle double confrontation au second tour, pour le ticket qualificatif à cette CAN 2024. Ce sera soit contre les Égyptiennes et ou la sélection du Soudan du Sud qui vont s’affronter de l’autre côté…