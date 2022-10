Prostitution à Ngor, vente de drogue : les autorités coutumières, religieuses et communales en croisade contre le fléau

Marre de voir leur localité en train de devenir un haut lieu de perdition, voire criminalité (agressions, vente de drogue ou encore prostitution), les autorités coutumières, religieuses et communales du village de Ngor ont tenu hier un point de presse à la place publique de la localité pour alerter et sensibiliser les populations sur le phénomène de la prostitution. En effet, pour conserver la dignité et la renommée de cette localité à façade maritime, les autorités coutumières, religieuses et communales du village sont prêtes à employer tous les moyens légaux pour lutter contre ces dérives au sein de leur localité.

Le chef du village, El Hadj Babou Samb, invite tous les habitants ngorois à s’impliquer dans le combat pour éradiquer ces fléaux...