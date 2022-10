Propriété intellectuelle : un nouveau réseau africain des magistrats de l’espace OAPI porté sur les fonts baptismaux.

Une nouveau réseau dénommé l’Association des magistrats de l'espace OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) vient d’être porté sur les fonts baptismaux.



L’assemblée constitutive du réseau s’est tenue ce 14 octobre à Dakar et était consacrée d'une part à l'examen des questions relatives à la pratique judiciaire en matière de propriété intellectuelle et d'autre part, à la concrétisation du projet de création de l’association. AfrIPI qui est le projet pionnier de coopération africaine visant à renforcer les systèmes nationaux et régionaux de propriété intellectuelle ainsi que leur collaboration a impulsé l’initiative.



Il a sous ce rapport engagé une action conjointe entre l'UE et l'Afrique pour stimuler le commerce intra-africain, et faciliter les investissements Afrique-Europe pour la croissance économique et le développement durable.