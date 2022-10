Projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop : le collectif des commerçants et artisans dénonce et exige tout le respect de ses droits

Impactés par le projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop dans le cadre des jeux olympiques de la jeunesse 2026, les commerçants et les artisans du stade Iba Mar Diop de la rue 1 ont tenu en cette matinée du mardi 11 octobre 2022 un point de presse pour dénoncer l’injustice dont ils sont victimes face à ces projets de réhabilitation. En effet, pour la sauvegarde des droits et intérêts de ces membres, le collectif des commerçants et artisans du stade Iba Mar Diop de la rue 1 exige tout le respect de leurs droits.