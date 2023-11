Programme triennal 2024-2026: Un montant de 1000 milliards prévu pour la région de Kaolack

Ce sont des projets et programmes intervenant exclusivement dans la région et portés par les sous-secteurs des mines, des infrastructures, du tourisme, des transports routiers et ferroviaire, l'agriculture, l'éducation, la santé, le sport et de l'équité sociale. Mais également des projets que la région de Kaolack partage avec d'autres régions et orientés dans les domaines du transport routier et maritime, de l'éducation et formation, de l'énergie, de l'hydraulique, de la santé et de l'agriculture au sens large. Dans sa présentation du programme d’investissements prioritaires de Kaolack prévu sur la période 2024-2026, le ministre des finances et du budget, a fait un focus sur les domaines de l’agriculture, de l’elevage, de la pêche, de l’environnement, de l’éducation , de la justice.





Pour l’agriculture, un montant de 43,9 milliards est prévu pour la valorisation des Eaux pour le Développement des Chaînes de Valeur.



Dans le domaine des infrastructures de transports, 239,2 milliards vont concerner l’autoroute Mbour - Fatick - Kaolack (Région de Kaolack): 33 km, l’aménagement et le bitumage de la route Kahone-Guinguinéo-Mboss-Gniby: 53 km, le programme spécial de désenclavement (PSD) : Bitumage Sibassor-Ndiébel (18,6 km) ;

Lamarane-Ndiendieng (9,5km) ; Firgui-Kaymore-Thissé (25 km); Gossas-Nguelou-Guinguinéo (30 km), la réhabilitation de la RN 4 Diourbel-Gossas-Kaolack: 65 km et de la RN1, le linéaire de 204 Km de pistes rurales (Wack Ngouna, Dabaly, Guinguinéo, Keur Ayib, etc.) et la réhabilitation du Port et de l'aérodrome de Kaolack.



Pour ce qui est des infrastructures de services énergétiques, 136,5 milliards seront prévus pour l’électrification de 455 localités par la SENELEC via le PAMACEL , le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones périurbaines et rurales, l’électrification des 58 villages: Guinguinéo (12), Nioro (35) et Kaolack (11), l’électrification de 21 localités, le renforcement des réseaux de transport et de distribution d'énergie, l’installation de station-service par Petrosen TS et la mise en service d'une centrale de gaz butane.







L’industrie, le commerce et la promotion des PME pour 132,1 milliards seront aussi envisagés pour la construction du marché d'intérêt sous-régional de Kaolack. Mais aussi la mise en place du PACE dans son volet Chaînes de valeur Sel, Mangue et Arachide et la plateforme agro industrielles avec le projet de centre commercial à Kaolack, le renforcement du Centre pour la région de Kaolack et l’accompagnement et financement des PME.







Plus de 20 milliards dégagés pour la culture et le patrimoine ainsi que 03 musées. Il s’agira de construire une maison de la Culture et de l'Audiovisuel (MCA), 10 centres de lecture et d'animation culrurelle (CLAC) et la mise en place du crédit hôtelier (fonds d'appui pour le développement et la modernisation de Chambres de métier). Une ligne de Financement et de Garantie dédiée au secteur de l'Informel et un appui à la cerification et la normalisation sont aussi prévus.







Le budget programmé pour l’éducation, la formation professionnelle et l’enseignement supérieur tourne autour de 65,7 milliards. Il prendra en charge l’extension de l'Université du Sine-Saloum El hadji Ibrahima Niass/ Phase-2, la construction d'institut supérieur de l'enseignement professionnel (ISEP), la construction et l’équipement des centres de formation professionnelle de Kaolack et de Guinguineo, la construction et l’équipement de 65 infrastructures scolaires, de 126 blocs d'hygiènes, de 269 salles de classes, de 20 murs de clôture, de blocs administratifs et l’érection de 13 400 km de clôture sans oublier la réhabilitation du lycée et du CEM Valdiodio Ndiaye.

À Kaolack, la santé et l'action sociale pour 75 milliards devront concerner la réhabilitation de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima NIASS en EPS 3, du renforcement des équipements des postes de santé dans la région, de la réhabilitation et l’équipement de 36 infrastructures sanitaires dans la région, ainsi que la dotation d'ambulances médicalisées et d'équipements aux structures de santé. Il y aura également la construction du centre médico-social de Kaolack et celle d'un centre de santé à Ndoffane.







L’hydraulique et l’assainissement pour 138,7 milliards vont construire 15 ouvrages hydrauliques, la réalisation de 03 systèmes complets (forages, châteaux d'eau, réseaux, équipements), la construction de 17 forages ( dont 12 de renforcement), de 09 Châteaux d'eau, la prise en compte de 08 localités pour des extensions de réseaux (64,5 km), du transfert d'eau douce de Malem Hoddar vers le bassin arachidier ainsi que l’aménagement de l’hydraulique du Bassin de Baobolong.







Le cadre de vie est aussi une question importante pour la région du Saloum. À Kaolack, pour la période 2024-2026, il est prévu 28,7 milliards pour l’urbanisme, l’habitat et le cadre de vie notamment avec la réalisation d'une Zone « d'Aménagement Concerté ») ZAC) à Sing Sing, Kabatoki et Sibassor, un programme de lotissement d'extension à Gandiaye, Keur Madiabel et Ndoffane, du programme national d'Aménagement et de Modernisation des villes religieuses (PNAMVR). Mais aussi, la matérialisation du programme de restructuration et de requalification urbaine («Zéro bidonvilles»), de la réalisation de 500 logements sociaux aux HLM Nimzatt à Kaolack (Projet 100 000 logements).







Un programme de 19,5 milliards est prévu pour soutenir les femmes et les familles notamment dans la mise en place de secteurs d’activité génératrices de revenus. Pour la jeunesse et le sport, 46 milliards seront concentrés sur la construction des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté de Nioro et de Guinguinéo, la mise en place de lignes de financements, la réhabilitation du stade municipal de Nioro et celle du stade Lamine Guèye de Kaolack, la construction et la réhabilitation de stades communaux ainsi que la création d’un projet d'Appui au Développement des compétences et à l'Entreprenariat des jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ).







La justice, la défense, la sécurité et l’administration publique vont être renforcées avec 53,9 milliards. Il s’agira de mettre en place une administration régionale, la construction et la réhabilitation de 06 infrastructures de sécurité (poste de police frontalier de Keur Ayib), de la gendarmerie de Médina Sabakh) mais également la construction d'infrastructures pour les services déconcentrés (sous-préfectures) et la construction de la maison d'arrêt et de correction (MAC) et de la Cour d'appel de Kaolack des tribunaux d'instance de Nioro du Rip et de Guinguinéo.







La mise en œuvre de ce programme d'Investissements prioritaires 2024-2026 se fera autour d'un montant total de 1 000 milliards dont 624,3 milliards pour des projets exécutés exclusivement dans la région.











Cheikh S. FALL