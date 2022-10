Programme de résilience et de relance des PME : L'UE débloque 2 millions d'euros pour accompagner les acteurs.

Un atelier d'échanges et de partage a été organisé à Kaolack dans le cadre du programme de résilience et de relance des PME. L'objectif étant de trouver des solutions favorisant la maîtrise des procédés de conservation et de transformation ainsi que l'économie d'énergie au niveau local.



En collaboration avec le ministère du Commerce et des PME, ce programme est mis en œuvre par l'ONUDI sur financement de l'UE à hauteur de 2 millions d'euros afin de contribuer à la riposte économique et sociale contre la pandémie de Covid-19.



Il constitue ainsi une partie du volet national du WACOMP, le projet d'amélioration de la compétitivité de la CEDEAO, en vue d'y inclure la prise en compte des difficultés rencontrées par les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) du Sénégal.