Procès pour diffamation et menaces : Awa Baba Thiam et Sala Sow renvoyées au 12 septembre…

Dans cette affaire, chacune des deux parties est à la fois prévenue et partie civile. Elles s'accusent mutuellement de diffamation, d'injures publiques et de menaces de mort par voie technologique. De plus, Awa Baba Thiam reproche à Sala Sow des délits de collecte illicite de données personnelles. Lors de l'audience d'hier, le juge a constaté que les enregistrements audio dans lesquels Sala Sow dénigrait Awa Baba Thiam, quelques jours après le mariage de la fille de cette dernière, n'étaient pas présents dans le dossier.

Seul l'enregistrement de Sala Sow contre X, après les messages de la bonne d'Awa Baba, y figurait. Face à cette lacune, l'avocat d'Awa Baba Thiam a demandé le renvoi de l'affaire afin que la plainte de sa cliente soit pleinement prise en compte. Le tribunal a donc décidé de reporter l'audience au 12 septembre 2024 pour permettre le rassemblement de l'ensemble des éléments du dossier.