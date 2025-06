Primaire démocrate à New York: victoire du candidat de gauche Zohran Mamdani, reconnaît son rival Andrew Cuomo

Le candidat de gauche Zohran Mamdani a gagné la primaire du Parti démocrate en vue des élections municipales à New York, a reconnu mardi son principal rival, l'ancien gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.



"Ce soir n'était pas notre soir ... Il (Zohran Mamdani) a gagné", a concédé Andrew Cuomo devant ses partisans, alors que le dépouillement des votes n'était pas encore totalement terminé. Avec plus de 90% des bulletins dépouillés, Zohran Mamdani mène la course en tête avec plus de 43% des voix, contre 36% pour Andrew Cuomo.