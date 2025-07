Prévention des inondations : « Près de 3 milliards dégagés par le ministère de l’Hydraulique » (Dr Cheikh Tidiane Dieye)

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a alloué une enveloppe de près de 3 milliards de francs CFA pour les actions prioritaires de prévention et de gestion des inondations cette année. Ce montant, coordonné par la Direction de la Prévention et de la Gestion des Inondations, vise à soutenir les autres structures déjà en charge de la gestion des inondations, a précisé le ministre Dr Cheikh Tidiane Dieye.



Le ministre a également rappelé que cette somme a connu une augmentation de 50% sur instruction du Premier ministre, dans le but de mieux lutter contre les inondations, notamment dans les zones les plus critiques.



Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué ce mercredi une visite des sites et chantiers d'assainissement des eaux pluviales dans la région de Dakar. Accompagné du directeur général de l'ONAS, de techniciens et d'autorités locales, le ministre a pu constater l'état d'avancement des travaux.