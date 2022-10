Présumée tentative de viol : Le joueur de Manchester United, Mason Greenwood arrêté puis libéré sous caution…

Lundi dernier, l’international anglais avait vu sa demande de remise en liberté rejetée. Ce mercredi, Mason Greenwood, accusé de tentative de viol et de coups et blessures volontaires, a obtenu une libération sous caution par un tribunal de Manchester.



Greenwood qui est aussi accusé de « comportement de contrôle et de coercition » sur la même victime, avait été renvoyé en détention provisoire en début de semaine.



Le porte-parole du tribunal a expliqué qu’une nouvelle demande avait été acceptée sous condition de ne contacter aucun témoin de l’affaire ni la plaignante, et de résider à une adresse déterminée.