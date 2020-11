Présidentielle en Côte d'Ivoire : L'opposition annonce un Conseil de transition dirigé par Henri Konan Bédié.

Au moment où le peuple Ivoirien attend les résultats de la présidentielle, l'opposition a annoncé ce lundi soir la création d'un Conseil national de transition. C'est le candidat du FPI Pascal Affi N'Guessan qui l'a affirmé au nom de l'opposition. Un conseil qui sera présidé par Henri Konan Bédié



En effet, à l'issue d'une réunion de plus d'une heure entre les différents partis de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan a annoncé la création d'un Conseil national de transition. Le candidat du FPI a d'abord rappelé que les opposants ne reconnaissaient plus Alassane Ouattara comme président de la République et que son maintien au pouvoir est susceptible « de provoquer une guerre civile ».



Ce Conseil national de transition sera présidé par le candidat et chef du PDCI Henri Konan Bédié. Il prévoit la mise en place d'un gouvernement de transition dans les prochaines heures. Il se fixe pour mission de préparer un cadre pour l'organisation d'une élection présidentielle transparente et inclusive, ainsi que la mise en œuvre d'assises nationales pour la réconciliation.



Toutefois, les opposants estiment rester dans une dynamique de bras-de-fer avec le pouvoir puisqu'ils maintiennent aussi leur mot d'ordre de désobéissance civile.