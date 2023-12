Présidentielle 2024: Voici la liste des candidats ayant déposé leurs dossiers auprès du Conseil constitutionnel

La messe est dite concernant les dépôts de candidature auprès du conseil constitutionnel. Cette dernière a fermé ses portes ce mardi à minuit. Une autre étape sera entamée ce jeudi avec la vérification des dossiers de candidature. Le parrainage va constituer l’élément central qui attire toutes les attentions. Il est exigé à tout candidat, dans le cadre du parrainage citoyen, de disposer de 2000 parrains au moins par région et, dans au moins 7 régions. Ceux qui feront recours au parrainage parlementaire, devront atteindre le nombre de 13 députés. En revanche, le parrainage des élus est fixé à 120 chefs d’exécutifs territoriaux.



Voici la liste des 70 candidats qui restent à l’écoute du conseil constitutionnel:





Il s’agit de Cheikh Abdou Mbacké Barra Doly , d’Ousmane Sonko, de Déthié Fall, Pape Djibril Fall, Karim Wade, Cheikh Bamba Dieye, Anta Babacar Ngom, Jean Batiste Diouf, Thierno Alassane Sall, Abdoulaye Sylla de Ecotra, Alpha Thiam, Idrissa Seck, Alioune Sarr (CAP24), Serigne Mboup, Pr Daouda Ndiaye, Ibrahima Hamidou Deme, Abdoul Mbaye, Mouhamadou Madana Kane, Mamadou Lamine Diallo, Aida Mbodj, Mahammed Boun Abdallah Dionne, Ada Coundoul, Momar Ndao, Birima Mangara, Amadou Seck, Aliou Mamadou Dia, Bassirou Diomaye, El Hadji Malick Gakou, Amadou Ba, Dr Abdourahmane Diouf, Mame Boye Diao, Khalifa Ababacar Sall, Babacar Ndiaye, Amsatou Sow Sidibé, Mary Teuw Niane, Haguibou Soumaré, Habib Sy, Hamidou Thiaw, Abdoulaye Tine, Aminata Touré, Rose Wardini, Mamadou Yatassaye, Malick Gueye, Assane Kâ, Mouhamadou Fadilou Koné, Ndiack Lakh, Amadou Ly "Akilé", Samba Ndiaye, Souleymane Ndéné Ndiaye, Mouhamed Ben Diop, Moussa Diop, Mamadou Diop Decroix, Papa Eugène Barbier, Ibrahima Cissokho, Boubacar Camara, Aminata Assome Diatta, Capitaine Mamadou Dièye, Cheikh Tidiane Dièye, Cheikh Tidiane Gadio, Adama Faye, Me Elhadj Diouf, Momar Ndao, Cheikh Dieng, Babacar Diop, Me Amadou Aly Kane, Al Hassane Niang, Thione Niang, Abdou Khadre Sall, Ibrahima Sall et enfin , Bougane Gueye Dany.