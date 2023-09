Présidentielle 2024: Les élus de Benno du département de Tamba se rangent derrière Amadou Bâ et invitent les indécis à en faire autant

Autour d’une résolution commune, les maires et président de conseil départemental de Tambacounda ont approuvé le choix de la conférence des leaders de Benno sur la candidature de la majorité présidentielle. Les élus de Tamba ont souligné que Amadou Bâ a les qualités nécessaires pour un large rassemblement de toutes les énergies de la grande majorité présidentielle et même au-delà.





Les élus du département de Tambacounda apprécient très positivement le choix de raison porté par la conférence des leaders de BBY sur le candidat Amadou Bâ et s’engagent à le soutenir pour une victoire éclatante à l’élection présidentielle du 25 février 2024 dès le premier tour.





Dans cet élan unitaire, les maires et président de conseil départemental de Tamba félicitent Abdoulaye Daouda Diallo pour sa décision de surseoir à sa candidature et de soutenir Monsieur Amadou Bâ et invitent les autres camarades, encore indécis, a en faire autant.





Les élus du département de Tamba fustigent les échappées solitaires et appellent les militants et sympathisants à travailler la main dans la main, dans l’unité et la cohésion, pour une victoire sans appel de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Par ailleurs, ils s’engagent à entreprendre, dans les meilleurs délais, les actions nécessaires en vue de la tenue d’une réunion élargie à l’ensemble des responsables de la coalition BBY du département de Tambacounda.