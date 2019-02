Présidentielle 2019 / Saint-Louis : Une délégation du Rewmi rencontre les pêcheurs de Guet Ndar et promet de résoudre leurs problèmes une fois au pouvoir

Une délégation de la formation orange de Idrissa Seck, sous la conduite de Papa Gora Ndiaye délégué pêche et économie bleue du parti Rewmi et du Docteur Abdoulaye Ndoye, plénipotentiaire du parti dans le département de Saint-Louis, a rencontré ce Jeudi les pêcheurs de Guet Ndar.



Une rencontre qui s'inscrit selon Papa Gora Ndiaye dans le cadre du programme axé à la pêche par le parti Rewmi.

Au cours de cette rencontre, il était question d'échanger avec les acteurs sur les problèmes liés à la pêche artisanale, notamment à Guet Ndar.

Selon toujours le délégué pêche et économie bleue du parti Rewmi, l'urgence aujourd'hui c'est de trouver des solutions à la brèche de Saint-Louis qui continue de faire des dégâts avec des pertes en vies humaines.

Après avoir rassuré les pêcheurs sur le programme phare du candidat Idrissa Seck concernant le secteur de la pêche, il promet de résoudre les problèmes des pêcheurs de Guet Ndar surtout les licences de pêche, la pénurie d'essence, entre autres.