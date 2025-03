Présence de joueurs locaux dans la tanière : Pape Thiaw donne sa position concernant la sélection de Richard Sagna

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi 13 mars 2025, Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, a été interrogé sur la convocation de Richard Sagna, le seul joueur local retenu dans sa liste de 26 joueurs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Évoluant à l’AS Douane en Ligue 2, la sélection de Sagna a suscité des débats, notamment en raison de l’absence de joueurs locaux issus de la Ligue 1.



En effet, Richard Sagna, 23 ans, milieu offensif de l’AS Douanes en Ligue 2, affiche après 15 journées 6 buts et 4 passes décisives.



Pour Pape Thiaw, ces performances ont largement suffi pour justifier sa présence dans cette liste. « C’est un joueur qui a montré de très belles choses, qui est constant et qui impressionne. Je le suis depuis un bon moment, je suis un amateur du football local. Hier, j’étais au stade Amadou Barry pour suivre une belle affiche. »



Loin des distinctions et des comparaisons entre football local et international, Pape Thiaw a insisté sur l’importance du mérite. « Pour moi, la sélection se mérite. Demain, si je dois appeler 7 locaux, ils seront 7 sur la liste. Tout Sénégalais mérite sa chance, et la sélection est une question de timing. Il y a de bons joueurs chez nous, mais on ne peut pas tous les appeler. La porte reste ouverte à tous, à condition de travailler dur », a-t-il tranché.



Le coach a également rappelé que la porte restait ouverte pour tous les joueurs performants. « Il y a de bons joueurs chez nous, on le sait, et ils le montrent. Maintenant, on ne peut pas appeler tout le monde, mais c’est au joueur de travailler, et l’opportunité viendra. »



Avec cette approche, Pape Thiaw montre qu’il mise aussi sur le mérite et la performance, tout en gardant un œil attentif sur le football local, prêt à intégrer de nouveaux talents dès qu’ils se révèlent.