Préparation mondial U17 : Les Lionceaux vont disputer un mini tournoi entre le 22 et le 28 octobre…

Un peu plus de 48 heures après leur arrivée sur le sol indonésien, l’équipe nationale de football des U 17 du Sénégal va entamer sa phase finale de préparation à partir de ce dimanche. Comme l’avait annoncé le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, le Sénégal va prendre part à un mini tournoi où ils vont croiser la Russie, le Panama et l’Ouzbekistan, en Indonésie.



Après plus de deux mois de préparation au Sénégal précisément au centre de formation de Toubab Dialaw, les lionceaux vont peaufiner leur préparation en jouant contre trois types de football différents (asiatique, européen et sud-américain), respectivement contre le Panama le 22 octobre, le Panama le 25 et l’Ouzbékistan le 28 octobre toujours en Indonésie.



La coupe du Monde de football des mons de 17 ans aura lieu du 10 novembre au 02 décembre 2023 en Indonésie. Les Sénégalais qui sont champions d’Afrique U17 en titre, sont dans la poule D avec : Le Japon, la Pologne et l'Argentine.