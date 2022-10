Préparatifs Gamou Ndiassane 2022 : Ousmane Sarr participe aux opérations de nettoiement et lance un appel au ministre de l'intérieur et aux chauffeurs.

Les autorités municipales de la commune de Chérif Lô ont déployé les gros moyens avec un important lot de matériel de nettoiement pour rendre plus propre Ndiassane à l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète (PSL).



En effet, cet événement est célébré une semaine après le Gamou de Tivaouane et draine des milliers de pèlerins. Le maire de Chérif Lô, Ousmane Sarr, qui était sur le terrain avec son équipe municipale et les populations, en a profité pour lancer un appel au ministre de l'intérieur afin que le dispositif sécuritaire mis en place soit maintenu après le Gamou. D'après lui, "nos voisins du Mali restent pendant des semaines voire des mois dans la cité religieuse des Khadr après la célébration du Gamou. Nous souhaitons que le ministre de l'intérieur accorde une rallonge d'un mois au dispositif sécuritaire déployé à Ndiassane."



Il a également invité les chauffeurs à plus de vigilance dans les routes pour un Gamou avec "zéro accident". Pour ceux qui empruntent les autres raccourcis nous les prions d'éviter de faire des dégâts dans les champs des cultivateurs qui n'ont que ces espaces pour subvenir à leur besoins", a-t-il ajouté. Ousmane Sarr a aussi réitéré son ancrage dans Benno Bokk Yakaar (BBY) et son engagement sans faille auprès du Président Macky Sall.



Le directeur de cabinet du maire, Amadou Makhfouz Bâ et le 2ème adjoint au maire, El Hadj Mamadou Kounta qui ont pris part aux opérations, ont magnifié ce geste de haute portée de l'édile de Chérif Lô qui, selon eux, est un maire proche de ses populations et qui ne ménage aucun effort pour répondre à leurs attentes...