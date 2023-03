Premier League : Pape Matar Sarr à l’origine d’un penalty qui prive la victoire à Tottenham…

Les Sprurs ont finalement concédé le nul (3-3) contre Southampton ce samedi, lors de la 28ème journée de Premier League au terme d’un match indécis.

Une rencontre qui a totalement basculé en seconde mi-temps alors que Tottenham menait au score grâce à des buts de Porro, Harry Kane et Perisic.

Les hommes d’Antonio Conte ont craqué au fur et à mesure que la seconde période se déroulait. En effet, du côté des Saints, Che Adams avait d’abord égalisé à (1-1) avant que Théo Walcott ne signe le but du (3-2) et c’est finalement Ward-Prose qui égalise sur penalty dans le temps additionnel (3-3, 93ème.)

Un penalty maladroitement causé par le milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr qui venait à peine de fouler la pelouse (86e.) Sur un dégagement raté PMS a touché le pied de son vis-à-vis, causant une faute qui leur sera fatale. Un véritable coup dur pour Tottenham qui reste 4ème de la PL, à un point du 3ème, Manchester United. Malgré ce point arraché en fin de partie, les Saints restent derniers de la PL.