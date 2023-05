Premier League : Malgré la titularisation d’Édouard Mendy après 5 mois d’absence, Chelsea cale face à Nottingham !

Chelsea n’y arrive plus ! Depuis le retour de Franck Lampard sur le banc des Blues, le club Londonien enchaîne les défaites et les matchs nuls. Ce week-end, les Blues ont une nouvelle fois partagé les points (2-2) contre Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté. Actuellement classé 11eme (43pts) Chelsea peine à se remettre en selle avec des stats chaotiques en Premier League 36 matchs, 12 victoires, 14 défaites 10 nuls, 39 buts marqués, 42 buts encaissés et 43 points pris sur 104 possibles.



Des résultats très décevants pour Chelsea qui a pourtant démarré la partie avec le retour du gardien sénégalais Édouard Mendy après 5 mois d’absence. Pas encore dans le rythme lui qui n’a plus joué depuis le 12 novembre 2022. Entre la perte de sa place de titulaire et une longue blessure, Mendy pas aidé par sa défense a malheureusement pris deux buts avec une erreur manifeste sur le premier but.