Norvège vs Sénégal : Pape Thiaw mise sur la continuité pour le match de la dernière chance, l'erreur est interdite

Après leur revers face à la France lors de la première journée, les Lions du Sénégal abordent leur confrontation contre la Norvège avec une énorme pression sur les épaules. Pour cette rencontre capitale, le sélectionneur a choisi de faire confiance au même noyau de joueurs expérimentés, avec notamment Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr. Face à une formation norvégienne qui a parfaitement lancé sa campagne en dominant l'Irak, les Lions savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Une victoire permettrait au Sénégal de relancer pleinement ses chances de qualification avant la dernière journée. À défaut, un match nul pourrait encore maintenir l'espoir en fonction des autres résultats. En revanche, une nouvelle défaite compliquerait sérieusement la situation des hommes de Pape Thiaw et pourrait les rapprocher dangereusement d'une élimination prématurée. Plus qu'un simple match, c'est un véritable tournant de la compétition qui attend les Lions, appelés à montrer leur caractère et leur capacité à rebondir dans les moments décisifs.