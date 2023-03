Premier League : Liverpool inflige une humiliation à Manchester United corrigé 7-0 !

C’était le choc de la 26ème journée de Premier League, l’affiche entre Manchester United et Liverpool, dans le bouillant Anfield plein à craquer. Un derby qui s’est soldé par une large victoire de Liverpool (7-0) face à un Manchester United complètement dépassé.

Chez les Reds qui ont marqué 6 buts en seconde période, Cody Gakpo, Darwin Nuñez et Mohamed Salah ont tous inscrits un doublé en plus d’un but de Roberto Firmino en fin de partie.