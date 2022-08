Premier League : Chelsea humilié 3-0 par Leeds avec une bourde de Mendy et un rouge pour Koulibaly...

Les Blues de Chelsea ont été surpris et corrigés (3-0) par une belle équipe de Leeds United ce dimanche à l'occasion de la 3ème journée de Premier League. Une cuisante défaite des hommes de Thomas Tuchel qui a vu ces deux joueurs internationaux sénégalais passer complètement à côté de leur match.



Quelques minutes avant la pause, le gardien international sénégalais, Édouard Mendy, se ratait grossièrement sur un dégagement à première vue facile. Un Mendy hésitant et pas assez réactif devant son but, sera contré par Aaronson qui ouvre le score à la 33ème.



Dans ce match catastrophique, Chelsea sera finalement mené 3-0 avec des réalisations de Rodrigo et Harrison qui ont profité de la fébrilité défensive des Blues, Kalidou Koulibaly sera quant à lui, expulsé en fin de match. La nouvelle recrue des londoniens qui avait été avertie d'un carton jaune dès la 9ème minute, prendra un autre jaune fatal à la 84ème. Une partie à très vite oublier pour Chelsea et ses sénégalais...