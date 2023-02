Un surprenant Everton a remporté un match crucial contre le leader de la Premier League, Arsenal, avec une courte victoire étriquée de 1-0 ce samedi, grâce à un but de Tarkowski. Cette victoire des toffees a été largement influencée par la performance exceptionnelle de Idrissa Gana Gueye. En effet, la bonne prestation de Idrissa Gana Gueye a joué un rôle crucial en plus de la touche du nouvel entraîneur d’Everton, Sean Dyche, qui démarre fort.

Epaulé par le Belge, d’origine Sénégalaise, Amadou Onana, Gana Gueye a livré une performance dominante en milieu de terrain, interceptant avec succès plusieurs balles et en offrant d'excellentes options de passes à ses coéquipiers. L’ancien joueur du PSG a été un défenseur infatigable pour les Toffees, travaillant dur pour protéger le but de son équipe et offrant un soutien constant à la progression offensive.

Cette victoire importante contre Arsenal, qui est actuellement le leader de la Premier League, est un motif d’espoir pour Everton qui quitte provisoirement la position de relégable. Les supporters des toffees peuvent être confiants pour la suite des événements…