Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1)

Ce dimanche 21 septembre 2025, au Stade Lat Dior de Thiès, Génération Foot a été contraint au match nul (1-1) face à l'ivoirien AFAD Djékanou lors du match aller du premier tour des préliminaires de la Coupe de la CAF.



Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal, a ouvert le score dès la 3e minute grâce à un but contre son camp de Mamadou Bance, joueur de l'AFAD. Cette entame rapide semblait mettre les Grenats en position de force, capitalisant sur leur avantage à domicile.



Toutefois, les visiteurs ont égalisé à quelques minutes de la mi-temps par l'intermédiaire d'Amani Michel, annulant ainsi l'avantage sénégalais. Malgré plusieurs tentatives, aucun autre but n'a été marqué en seconde période, laissant les deux équipes sur un score de parité.



Ce résultat laisse tout à jouer pour la qualification, qui se décidera lors du match retour prévu le 27 septembre 2025 à 16h au Stade Municipal d'Abidjan.