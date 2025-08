Précisions de Senelec à la suite des déclarations sur les dysfonctionnements des stations de pompage à Touba

À la suite des déclarations de l'ONU faisant état d’un défaut de raccordement imputé à Senelec et ayant empêché le fonctionnement des pompes après les fortes pluies survenues ce week-end à Touba, Senelec tient à apporter les précisions suivantes :

Concernant la station de KEUR NIANG :

Conformément À la procédure encadrant les travaux tiers, le prestataire de l'ONAS est tenu, à l’issue des travaux, de soumettre aux services compétents de Senelec une demande de réception accompagnée des plans de récolement et des procès-verbaux d’essais du transformateur, du câble d’alimentation HTA et des équipements de comptage.

Or, Senelec n’a pas reçu la demande de réception des installations électriques de la part du prestataire et les travaux n’ont pas été achevés par ce dernier.C’est certainement la raison pour laquelle un groupe électrogène a été affrété par l’ONAS pour permettre la mise en service de la station pour les besoins de l’inauguration de la station de pompage de Keur Niang. Ce groupe devait en principe continuer à alimenter la station de Keur Niang jusqu’au raccordement électrique, ce qui n’a pas été fait.

Toutefois le Chef de service de Senelec à Touba a sollicité, en urgence, le raccordement de la station à la suite des fortes précipitations enregistrées ce week-end à Touba.Nos équipes ont ainsi été mobilisées dès le lundi 4 août à 7h pour finaliser les travaux restants et procéder à la réception des ouvrages. La mise en service est donc effective depuis le 05 août 2025.





Concernant la station de NGUELEMOU :

La demande de réception des travaux pour la station de pompage de Nguelemou a été reçue le mardi 29 juillet 2025. Une mission a été dépêchée sur place dès le jeudi 31 juillet pour procéder à la réception des installations. Les Procès-verbaux ont été établis et transmis aux ayants droit le vendredi 1er août. D’un commun accord avec le prestataire,le raccordement du poste a été planifié et effectué depuis le mardi 5 août. Il est important de rappeler que les travaux relatifs à l’alimentation électrique des stations de pompage sont de la responsabilité de l’ONAS et les travaux sont réalisés par ses prestataires. Senelec intervient uniquement en appui technique, jusqu’à la mise en service des ouvrages.

La Direction Communication et Marketing