Poutine estime qu'une "solution" convenable pour Israël et l'Iran "peut être trouvée"

Vladimir Poutine a estimé jeudi qu'une "solution" qui pourrait convenir à Israël et l'Iran, pays allié de la Russie, pouvait être "trouvée", assurant que les frappes israéliennes ne faisaient que "consolider" le soutien de la population iranienne au pouvoir.



"C'est une question délicate, et il faut bien sûr être très prudent, mais à mon avis, dans l'ensemble, une solution peut être trouvée", a déclaré le président russe lors d'un échange avec des représentants d'agences de presse étrangères, au sujet d'une éventuelle issue diplomatique au conflit.



"A l'heure actuelle, nous constatons qu'en Iran (...) il y a tout de même une consolidation de la société autour des dirigeants politiques du pays", a estimé M. Poutine au cours de cette table ronde organisée à Saint-Pétersbourg.



Interrogé ensuite sur la réaction de la Russie à un éventuel assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, par Israël, Vladimir Poutine a refusé de répondre.



"Si vous me le permettez, j'espère que ce sera la réponse la plus appropriée à votre question: je ne souhaite même pas discuter d'une telle possibilité. Je ne veux pas", a-t-il affirmé.



Historiquement, la Russie entretient de bonnes relations avec Israël, où vit une importante communauté russophone.



Mais l'offensive russe en Ukraine, lancée en 2022, et la guerre menée par Israël à Gaza, critiquée par Moscou, ont fragilisé leurs liens.



A l'inverse, la Russie, marginalisée par les Occidentaux, s'est largement rapprochée de Téhéran ces dernières années. L'Iran est notamment accusé par les Occidentaux de fournir à Moscou des drones Shahed.



Interrogé par un journaliste de l'AFP pour savoir si l'Iran avait sollicité la Russie afin de lui fournir une aide militaire dans le cadre du conflit avec Israël, Vladimir Poutine a répondu: "Nos amis iraniens ne nous ont pas demandé cela".



Vladimir Poutine avait proposé la médiation de son pays vendredi, au premier jour du conflit déclenché par les frappes israéliennes contre l'Iran. Une offre réitérée mercredi par le Kremlin "pour faire avancer le dialogue" entre les deux pays, ennemis jurés.



Mais sa proposition a été fraîchement accueillie par l'Union européenne, Bruxelles estimant que la Russie ne pouvait "pas être un médiateur objectif".



Le président américain, qui s'était d'abord dit "ouvert" à une telle suggestion, a changé de ton mercredi.



"Il a proposé de faire le médiateur, j'ai dit +Fais-moi une faveur, fais le médiateur pour toi-même. Occupons-nous de la médiation pour la Russie d'abord, ok? Tu peux t'occuper de ça (ndlr: le conflit au Moyen-Orient) plus tard+", a déclaré Donald Trump.