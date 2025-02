Poutine a évoqué avec Trump la possibilité de "pourparlers de paix" sur le conflit en Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a dit mercredi, au cours d'une conversation téléphonique avec son homologue américain Donald Trump, vouloir trouver une "solution de long terme" au conflit ukrainien via des "pourparlers de paix", a annoncé le Kremlin.



"Le président Poutine a mentionné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes du conflit et a convenu avec Trump qu'une solution à long terme pouvait être trouvée par le biais de pourparlers de paix", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.