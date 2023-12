Poursuites judiciaires contre Me Moussa Diop: l’avocat jouira t-il de l’avis du barreau de Dakar?

En garde à vue depuis plus de 48h à la sûreté urbaine suite à sa convocation dans le cadre de l’affaire « supposée de délivrance de permis d’exploration de mines » dans le Nord du pays, Me Moussa Diop risque de vivre une tempête judiciaire après les deux actions entreprises contre lui. Le candidat à la présidentielle est poursuivi pour actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et diffusion de fausses nouvelles. Cependant, compte tenu de son statut d’avocat inscrit au barreau de Paris, Me Moussa Diop obtiendra t-on l’avis du bâtonnier de Dakar?







En effet, l’avocat ne se serait pas inscrit à cette association à Dakar qui assure la gestion quotidienne de l'Ordre et en administre les services fonctionnels communs de ses membres. Chaque avocat, pour exercer sa profession, doit appartenir à un barreau qui a une mission d'ordre public. Garant de la compétence professionnelle et du respect de la déontologie de ses membres, la barreau doit être imprégné de la situation dans laquelle, ceux-là se trouvent. Cependant, par courtoisie, le bâtonnier de l’ordre auquel s’est inscrit l’avocat poursuivi, doit être informé par le parquet général. Car, il y’a une protection juridique qui lui est accordée. Il faut, de ce fait, préciser que le barreau de Dakar ne peut influencer la procédure ni être interpellé sur les poursuites enclenchées contre le candidat à la présidentielle, par ailleurs membre du barreau de Paris.







Pour rappel, l’ancien ministre de l’énergie et des mines, Aly Ngouille Ndiaye qui a été cité dans cette affaire a déposé une plainte pour dit-il, « laver son honneur » face à ses accusations sur une « supposée délivrance de l’exploration de diamants ».











Cheikh S. FALL